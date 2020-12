Diputado quema barbijos y hablan de falta administrativa

Brítez y un grupo de personas que portaban carteles con mensajes contra la obligatoriedad de la utilización de mascarillas, colocaron estas en el suelo formando un montículo para luego quemarlas en plena vía pública del microcentro de Ciudad del Este, Departamento de Alto Paraná.

Referentes políticos, como Basilio Núñez y otros, se pronunciaron en contra de la actitud del legislador esteño y hablaron de sanciones.

Varios usuarios de redes sociales pidieron incluso que sea desaforado o que pierda su investidura; no obstante, la diputada del Partido Patria Querida (PPQ) Rocío Vallejo aclaró que el acto de no usar tapabocas no constituye un delito, sino una falta administrativa.

Durante la movilización, según un video que se hizo viral, se escuchaba a un hombre con altavoz explicando que el tapabocas es dañino para la salud.

Brítez encabeza una campaña para que el uso de tapabocas deje de ser obligatorio, para lo cual incluso presentó un proyecto de ley, alegando que se trata de una “arbitrariedad” y que el tapabocas es insalubre.

El parlamentario además está en contra de la aplicación obligatoria de la vacuna, que podría llegar al país el próximo año.

El proyecto de Brítez fue presentado en coincidencia con la aparición de un brote masivo de Covid entre diputados y la advertencia del Ministerio de Salud de que los hospitales están colapsando ante el repunte de casos, y la crisis de terapia intensiva.

Incluso a nivel internacional se habla de la aparición de una nueva cepa de coronavirus, en Gran Bretaña, que provocó el cierre de fronteras y cancelación de vuelos en muchos países.

El proyecto modifica la ley vigente, Nº 6655/20, que establece la obligatoriedad temporal del uso de tapabocas a causa de la pandemia.