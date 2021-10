Diputado presenta proyecto que crea seguro de desempleo

El objetivo de la propuesta es proteger el ingreso del trabajador ante una pérdida eventual de su empleo, a causa de un hecho fortuito o no vinculados con la voluntad del afectado, cuando este es formal y está en relación de dependencia, que rige sus relaciones contractuales por el Código del Trabajo y leyes laborales especiales. “El seguro de desempleo es una herramienta más de un sistema previsional; fortalece el sistema de protección social de los trabajadores y fomenta la formalización y la desprecarización del empleo”, expresó el legislador.

El proyecto fue elaborado junto con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (Mtess) y el Instituto de Previsión Social (IPS).

El seguro permitirá que el trabajador pueda buscar tranquilo un empleo luego de ser desvinculado. Pero tendrá un tiempo máximo de seis meses para utilizarlo.

Además, el requisito para acceder es haber aportado al menos 12 meses al seguro.

La ley establece también que el fondo del seguro de desempleo deberá estar constituido con contribuciones de trabajadores y empleadores que, conjuntamente, no podrán ser inferiores al 2% sobre la remuneración total imponible. No podrán acceder los que perciban otros ingresos por labores con empresas extranjeras no declaradas a la seguridad social en el país.