Diputado fue a Alemania para feria de la carne porque es ganadero

Uno de los legisladores que realizaron dicho tour es el liberal Carlos Enrique Silva, representante del Departamento de Ñeembucú.

Este legislador fue consultado sobre si consideraba correcto hacer el viaje, ya que no tiene relación con el trabajo parlamentario. Respondió que correspondía “porque es mi ámbito, me dedico a eso, tengo conocimiento académico y soy ganadero”, reconoció Silva en una entrevista con Telefuturo con lo que confirmó que el viaje le sirvió más para su actividad particular antes que para su gestión legislativa.

Ante la pregunta de qué beneficios traía al Parlamento ir a una feria donde se envasa carne, el diputado no supo contestar y se enredó expresando que no es solamente envasar. “Es todo el proceso desde la matanza hasta la comercialización, pasando por todo lo que tiene que ver en el envasado. Hemos conversado con algunos, inclusive inversionistas, en donde posiblemente vamos a tener una nueva (… ) en Alemania vamos a tener una nueva feria de alimentos donde Paraguay va a tener su stand, donde va a poder exhibir todos los alimentos que produce”, puntualizó.

PRIMER VIAJE. Silva explicó que la travesía por Alemania fue su primer y único viaje como parlamentario y fue a una feria de la carne, donde se pudo exhibir todo el procesamiento y la comercialización de dicho producto.

Señaló que el Paraguay es por excelencia productor de alimentos para el mundo y que entiende que el sector cárnico está pasando por una crisis importante en los últimos tiempos y que se ha devaluado el precio de la carne. “Entendemos que necesitamos conquistar nuevos mercados, de mejor paga para toda la población de productores, porque esta no es una actividad de solamente para gente de muchos recursos, de los ricos, sino también de gente muy humilde. Si la comercialización mejora, si el precio mejora, la economía nacional en gran medida va a mejorar”, mencionó.

Sostuvo que en la zona sur (de donde proviene), creen que están en condiciones de instalar un frigorífico.

Al indicársele que le corresponde al Ministerio de Industria y Comercio el buscar nuevos mercados y mejores precios, reconoció que sí, pero que como legislador buscarán mejorar la legislación vigente en todo lo que es el proceso de producción.

Además de Silva, los otros diputados que hicieron el tour por Alemania son sus correligionarios Sergio Rojas y Hugo Capurro, y el colorado Rubén Balbuena. El viaje costó G. 91.435.000, que salieron del erario público, ya que llevaron cada uno viáticos de G. 10.858.750 y la Cámara cubrió los gastos de pasajes aéreos, que están alrededor de G. 12 millones cada uno. Normalmente, los parlamentarios buscan conferencias, ferias, seminarios o congresos, en algún rincón del mundo que todavía no visitaron, consiguen la invitación para el evento y, lo principal, que el presupuesto salga de Diputados para hacer los viajes.