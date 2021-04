Diputado está cansado de recibir golpes, dice abogado

Además, marca un protagonismo, como lo hace siempre en los países donde tiene relaciones diplomáticas.

Aseguró que con ello no afirma tener nada en particular contra el parlamentario, ni un interés específico, más que mandar un mensaje, y consideraron que Quintana es la persona indicada para el efecto.

No obstante, lamentó, en contacto con Monumental 1080 AM, el comunicado, calificándolo de inoportuno e irresponsable, ya que –según su criterio– no se respetó el proceso jurídico y la presunción de inocencia. Aseguró que está fuera de lugar.

“El Gobierno de Estados Unidos emite un comunicado asumiendo implícitamente que Ulises Quintana es culpable y lo hace fuera de los conductos legales, fuera del proceso legal, sin que exista una sentencia condenatoria.

Indicó también que la declaración de Estados Unidos no tiene relevancia para la causa penal que afronta el diputado, pero que sí podría afectarlo en su campaña electoral como candidato a intendente de Ciudad del Este por el Partido Colorado.

Adelantó que el legislador va a responder sobre el caso ante la Justicia dentro del proceso, probando su inocencia, y que la Embajada va a quedar en ridículo.

En contacto con 1000 AM, el abogado manifestó que Quintana está sorprendido por el caso.

“Está muy sorprendido y se siente afectado anímicamente porque viene de golpe tras golpe, cada vez que se está levantando, viene un nuevo golpe y está cansado de responder y aclarar”, comentó el abogado.