Diputado duda de las declaraciones de Ferreira ante la Comisión Bicameral

Pedro Ferreira, ex titular de la ANDE volverá a declarar ante la CBI.

El legislador cartista Walter Harms puso en duda lo que el ex titular de la ANDE , Pedro Ferreira, dijo ante la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) sobre el acuerdo secreto firmado por la compra de potencia de Itaipú , entre Paraguay y Brasil.

"Yo tengo mi reserva respecto a las acusaciones del ingeniero Pedro Ferreira. Estoy haciendo un acto de sincericidio, a mí no me cierra del todo (las declaraciones del titular de la ANDE)", confesó en contacto con Monumental 1080 AM.

Para el parlamentario colorado existen ciertas inconsistencias en las respuestas y explicaciones de todos los convocados para explicar las condiciones del acta secreta con el Brasil. Pero mayor es su duda con relación a lo que manifiesta Ferreira.

La semana pasada terminaron las audiencias a todos los que se vieron involucrados en este tema.

Harms explicó que también será convocado de nuevo el ex director técnico de la Itaipú José Sánchez Tillería. Este martes, la CBI se reunirá a las 10.00 para analizar una serie de testimonios y dar un dictamen, que podría ser enviado a la Fiscalía.

"Nosotros encontramos confrontación en las declaraciones de algunos y lo que queremos es volver a repreguntar para tener una mejor idea. Alguien miente, alguien no cuenta toda la verdad", subrayó.

Relató que todos los que ya fueron convocados y acudieron a declarar difieren en el relato de cómo ocurrieron los hechos y su nivel de participación en el caso, que provocó incluso que se hable de un juicio político contra el presidente de la República, Mario Abdo Benítez y el vice, Hugo Velázquez, mientras que varios altos funcionarios se vieron obligados a renunciar.

"Algunos dicen que él recomendó, el que fue el principal asesor y el que justificó lo que se debía firmar fue Tillería, pero él dice que ni siquiera participó de la reunión", expresó Harms.

A la par del trabajo de la comisión, el Ministerio Público lleva adelante otras pesquisas y fueron convocados todos los involucrados. Incluso Abdo Benítez y Hugo Velázquez tuvieron que prestar declaración.

El polémico acuerdo, finalmente, quedó sin efecto y las negociaciones volvieron al ámbito técnico, entre la ANDE y Eletrobras. Las primeras conversaciones en el marco de nuevas negociaciones iniciaron el 16 de agosto pasado.

El acta bilateral firmada provocó una serie de manifestaciones ciudadanas y críticas porque se mantuvo en secreto varios meses. Para los técnicos, iba a representar un sobrecosto de USD 250 millones para la ANDE.