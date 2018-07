Diputado aboga por un liderazgo renovado en el PLRA

El legislador liberal fue mocionado el pasado sábado para ocupar la presidencia de la Cámara Baja, incluso tuvo el apoyo de la bancada de Honor Colorado; sin embargo, no logró asumir el cargo por no contar con los votos requeridos.

Varios parlamentarios de su partido no votaron a su favor, tal es el caso del diputado liberal Celso Maldonado, quien acompañó la propuesta del sector de Colorado Añetete.

“Lamentablemente, perdimos la oportunidad de presidir la Cámara y que el partido pueda presidir legítimamente. Teníamos los votos, pero por miopía política de un sector de mi partido, promovido incluso por el presidente Efraín Alegre, hemos perdido”, sentenció.

Vera Bejarano consideró que actualmente no hay un liderazgo que pueda contribuir al PLRA y refirió que es necesario construir un consenso para ejercer la función de opositores en el próximo Gobierno.

“Que Efraín deje el partido no creo que pueda ser una solución, pero hay que ir pensando en un liderazgo nuevo. Creo que el llanismo y el efrainismo no va a terminar en este periodo”, mencionó a la 970 AM.

Pastor Vera Bejarano era uno de los principales referentes del equipo de Efraín Alegre; sin embargo, luego de su derrota en la votación para la nueva mesa directiva de la Cámara de Diputados, pasó al otro lado del PLRA, es decir, al sector liderado por Blas Llano.

