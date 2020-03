Diputada liberal trata de miserables a los precandidatos

“Miserable es lo que hacen. Pensé que esta vez iba a ser distinto”, remarcó la parlamentaria sobre el hecho.

Mencionó que incluso había sugerido al titular de Emergencia Nacional que sean la Pastoral Social y la Iglesia las que se encarguen de repartir los víveres a los más necesitados por esta pandemia.

“Yo le pedí a Joaquín Roa, de la SEN, que sea la Pastoral Social y la Iglesia que se encarguen y me dijo que sí, pero ahora no me responde más”, cuestionó la liberal.

“Se van ahí a la SEN a sentarse, a sacarse fotos para tirar el mensaje de que ellos van a repartir”, remarcó.

“Una vergüenza, miserable es. Yo pensé que esta vez iba a ser diferente”, reclamó.

A través de su cuenta en el Facebook el colorado abdista Julio Ullón abiertamente publicó que estaba en la sede de Emergencia Nacional, acompañado de Hugo Ramírez.

Ambos figuran como aspirantes a la intendencia de Asunción, uno por el abdismo y otro por el cartismo, y pregonan la unidad.

Ullón refiere que quieren conocer la metodología para la inscripción y la entrega de los kits de alimentos a los asuncenos.

Se escudó en el decreto del Ejecutivo que permite a las autoridades nacionales o municipales ejercer libremente sus funciones, y que entre todos tienen que ayudar.