Diputada Celeste Amarilla asegura que no se vendió a Cartes

El ex mandatario evitó acudir a la sede legislativa para declarar sobre sus vínculos con el empresario, a quien lo calificó como "su hermano del alma".

“Ayer se debía decidir si se pedía al juez una sanción a Cartes porque no se presentó a declarar o disponer que, con la fuerza pública, se lo obligue a comparecer. Friedmann no se animó a decir eso frente a los cartistas. La remisión al juez era para pedir la sanción o para nada más. No me vendí ni me voy a vender”, dijo la legisladora.

Celeste Amarilla aseguró que la ley le faculta a Rodolfo Friedmann, titular de la Comisión, a exigir que la Policía vaya a buscar a Horacio Cartes y lo haga comparecer. “Que no se haya mandado nada al juez no le impide a él que pida que se lo busque para declarar, eso no es una sanción”, aseguró.

La Comisión Bicameral de Investigación de lavado de dinero y otros delitos atribuidos a Dario Messer y asociados decidió dejar sin efecto la convocatoria al ex presidente de la República Horacio Cartes. El cambio de postura de la diputada liberal Celeste Amarilla fue determinante al momento de la votación.

En su defensa, Amarilla aseguró que lo resuelto es dejar de lado el pedido de sanciones para Cartes, y no así desistir de que sea convocado a declarar.

El cambio de postura de la diputada por el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y la ausencia del legislador por Colorado Añetete, Ever Noguera, fueron claves para que se apruebe blanquear a Horacio Cartes.

Friedmann dio a entender que el ex jefe de Estado puso dinero para que la Bicameral cambie de postura respecto a su convocatoria.