Dionisista demanda a ediles por pagarés de G. 98 millones

Llano ya demandó a Moreira y recientemente a Roque Ávalos, quien dijo que también se trata de una persecución en su contra por haber pasado al efrainismo. Ávalos solicitó permiso para cederle su curul, sin embargo Llano rechazó porque fue electo como concejal de Capiatá.

Ávalos dijo que estará solicitando la nulidad de la demanda, teniendo en cuenta que no hubo ninguna contraprestación de su parte.

“Yo estuve con Blas Llano, pero salí de ahí porque me di cuenta como se manejan”, dijo Ávalos, quien actualmente es director de Desarrollo Económico de la gobernación de Central.

“Todo es negocio para ellos y nosotros tenemos que actuar de títeres. Nunca recibí nada y no quiero recibir. No voy a participar en nada con ellos, porque me di cuenta que actúan con el cartismo”, resaltó y agregó que David Llano les estafó porque no puso dinero en ningún distrito.

Laura Moreira dijo que aún no pagó al ex apoderado, porque va a demostrar ante la justicia “que no puso ni un guaraní para la campaña, ni siquiera en su distrito”.

Agregó que ella, los demás candidatos y el diputado Marcelo Salinas se encargaron de invertir dinero para la logística en el día D. “Para nosotros es una estafa lo que hizo, además lo hizo de manera coercitiva porque el día de la inscripción nos obligó a firmar los pagarés, de lo contrario no íbamos a ser candidatos”, refirió la concejala. Derlis Larroza y Lidio Ortiz también son requeridos.