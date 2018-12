Dionisio se jacta de su influencia en direcciones claves de la Contraloría

Los leales al legislador liberal se erigen como directores en áreas claves de control y le rinden pleitesía al citado senador dentro del ente, que precisamente dilata desde hace tres meses la remisión de la declaración jurada del parlamentario a la Fiscalía, en base a una investigación que se abrió por presunto enriquecimiento ilícito.

La influencia de Amarilla en el ente contralor es conocida, pues además de su esposa Analy Valiente, que ejerce el cargo de directora en la Dirección de Declaraciones Juradas, tiene otros familiares, amigos y operadores políticos dentro de la Contraloría a cargo de Enrique García.

Por su cercanía con estos funcionarios, Amarilla aprovechó la última reunión del año para agasajar en un almuerzo a sus principales operadores, entre ellos su primo, el director general de Rendiciones de Cuentas de la Contraloría (Fonacide y Royalties), Nicolás Arregui.

Además participó de la reunión la directora general de Planificación e Informes de la CGR, Zulma Coronel, y Gricelda Ramírez, directora general de Recursos Humanos del ente contralor, allegada a Arregui (ver foto).

Guiño. La reciente decisión de los diputados de rechazar el veto del Poder Ejecutivo a la ley que buscaba aprobar una ampliación presupuestaria de más de USD 2 millones a la Contraloría, para creación de nuevos cargos, tiene justamente la intención de que en Contraloría contraten a más directores, además de dotarlos de jugosas bonificaciones.

El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, vetó la ampliación presupuestaria, pero precisamente en la última sesión de Diputados se trató el veto y se rechazó de manera sorpresiva.

Fue precisamente el diputado liberal llanista Sergio Rojas quien pidió su tratamiento sobre tablas, pedido que prosperó. La jugosa ampliación que finalmente el Senado no trató apuntaba a crear 72 nuevos cargos de directores y jefaturas en la institución.

Aunque prosperó la maniobra en la Cámara Baja, la respuesta de parte del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, fue tajante: “Si es un veto que firmé mi expectativa es que se acepte el veto. Consideramos injustificada la creación de 150 cargos. De hecho gracias a Dios no se trató en la Cámara de Senadores. No se pudo incluir en el orden del día y no va tener ningún impacto y ya no hace falta. No se va a incluir en el presupuesto del año que viene por la falta de tratamiento”, expresó el mandatario el sábado tras participar de un acto público.

Marito señaló que guarda respeto al Congreso y que destaca todo el apoyo que recibió por parte de este poder del Estado.

“Fui congresista. Le agradezco al Congreso....nos apoyaron con la aprobación de muchos créditos importantes para el país. Respeto la autonomía y el debate interno que puede haber en el Congreso. Hablo con mi veto. Eso es lo que propongo y respeto la decisión del Congreso”, apuntó. En el decreto presidencial sacó a colación los privilegios que gozan los funcionarios de la Contraloría.

Nuevo cupo. Dentro de este círculo de confianza que respondería a Amarilla y, por extensión, al llanismo, que existe dentro de la Contraloría, se suma otro leal como el recientemente contratado operador liberal Marcelo González Rodas, quien ocupa una jefatura dentro de la dirección comandada por el primo de Amarilla.

González Rodas, quien no tendría experiencia pero sí un antecedente de comprar bonos millonarios del PLRA pese a no gozar de un salario que explique su buen pasar económico, goza de la confianza política de uno de los grupos fuertes del PLRA.

El mismo se desempeña en la Dirección del Área de Rendiciones de Cuentas del Fondo Nacional de Inversión y Desarrollo (Fonacide) y fue ubicado en reemplazo de Paul Romberg, un funcionario de carrera. Gana mensualmente la suma de G. 12.200.000.

Amarilla es uno de los legisladores mencionados en las constantes manifestaciones ciudadanas de escraches a los corruptos.