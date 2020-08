Dinámica laboral del futuro debe apuntar a formalización

“En primer lugar los paraguayos debemos insistir de que vale la pena ser formal tanto a nivel de empresas como del mercado laboral, porque todos los instrumentos de políticas públicas en el futuro van a tender a aplicarse a empresas o personas formales. Si yo no soy formal no existo para las empresas del sector público y no existo para las políticas públicas”, aseveró.

Digitalización. Durante la cuarentena se demostró la importancia de la digitalización para la implementación de las políticas públicas de asistencia a los informales, en que se recurrieron a los mecanismos automatizados para conceder subsidios, lo que estableció un primer relacionamiento de las personas con las políticas públicas a través de los canales digitales.

Esta implementación demostró la gran necesidad de que las empresas del sector público se digitalicen, pero siguen sin aprovechar esta pandemia para iniciar ese proceso.

“No puede ser que a pesar de la pandemia, tengamos que arriesgarnos a concurrir hasta la municipalidad o hasta la Ande para realizar trámites, esto es inadmisible en estos tiempos. Ante esto, el segundo gran paso que debemos dar es digitalizar lo más que podamos toda la economía y todas las capacidades, como consumidor, cliente o ciudadano, una empresa o un municipio”, insistió el economista.

Royg concluyó que esto no implica la compra de software carísimos o de más computadoras, sino que se deben generar alfabetos digitales, o sea, personas capaces de solucionar o vender a través de cualquier de los canales virtuales existentes.