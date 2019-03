La última promoción de mecánica en aviación se recibió en 1992, luego quedó como único centro de formación la Fuerza Aérea Paraguaya, que solo instruye a sus personales militares y no están autorizados a los trabajos de carácter privado.

“El país, desde entonces, no tenía un centro de formación civil y los militares no pueden tener doble función, es decir, no pueden trabajar para las Fuerzas Aéreas y en lo civil al mismo tiempo”, mencionó a Última Hora Zulma Román, directora del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC).

Remarcó que por muchos años esta formación dejó de ser prioridad para el Estado. Agregó que lo mismo ocurre con los controladores del tránsito aéreo.

Sin embargo, la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), a través de su escuela técnica superior, decidió abrir los cursos este año mediante un convenio con la Agencia de Cooperación Coreana (Koica). Las clases comenzaron el pasado 11 de marzo.

Román señaló que 32 alumnos ingresaron en la nueva promoción, de los cuales 28 son hombres y cuatro son mujeres, una de ellas es indígena y proviene de Mariscal Estigarribia, Chaco.

La convocatoria, a la que se presentaron 62 postulantes, se realizó en diciembre del año pasado, los exámenes de admisión fueron desarrollados en febrero y el curso tendrá un duración de cinco semestres (dos años y medio).

Para ingresar a la formación de mecánica en aviación debieron aprobar dos materias de conocimiento, matemática y castellano, y un test psicológico, que determina si el postulante tiene o no el perfil requerido.

Mecánica en Aviación. Dinac. Édgar Melgarejo.jpeg Édgar Melgarejo, titular de la Dinac, acompañando a los alumnos. Foto: Gentileza.

Al respecto, Zulma Román agregó que es importante que los jóvenes conozcan de la mecánica de aviación. “No es lo mismo que la mecánica automotriz, porque los perfiles son diferentes, los riesgos son diferentes y la remuneración es diferente”, apuntó.

Dijo que en esta carrera primero se invierte mucho para la formación, pero que la carrera, posteriormente, puede ser altamente remunerada por la responsabilidad que conlleva.

Según lo que refirió la directora del INAC, los alumnos de la última promoción, de hace 26 años, fueron a trabajar a los talleres habilitados por la Dinac, que son del Organismo de Mantenimiento Aeronáutico (OMA).

Sobre este punto, refirió que pueden ser mecánicos en aviación, solamente, los que tengan licencia de la Dinac y sean de nacionalidad paraguaya, conforme a lo establecido por el Código Aeronáutico del Paraguay.

De hecho, Paraguay, como signatario de un convenio de aviación civil internacional, se comprometió a efectuar la capacitación de los trabajadores de la aeronáutica a fin de que, en lo civil, este campo se pueda desarrollar de manera segura y ordenada.

En este contexto fue que se creó la INAC, en noviembre de 1973, cuya denominación en ese entonces era Escuela Nacional de Aeronáutica Civil (ENAC).

Román contó que, por lo general, para cubrir la falta de técnicos muchas veces lo que hacían las compañías aéreas era sacar de lo militar a los que ya estaban formados para que trabajen en lo civil, o llamar a los que ya estaban retirados en la Fuerza Aérea.

Pero de ahora en más, cada año se realizarán las convocatorias para los cursos de mecánica en aviación impartidos por la INAC.