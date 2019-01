Dinac será una nueva opción para realizar el SMO

La decisión se dio a conocer tras una reunión mantenida con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, quien demostró su apoyo pleno a la iniciativa.

Melgarejo refirió que habilitarán una importante cantidad de cursos gracias a las mejoras infraestructurales previstas mediante donaciones de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (Koica).

“Probablemente, vamos a hacer un acuerdo con la Fuerza Aérea y vamos a ser un órgano receptor de la enorme demanda que tiene el servicio militar obligatorio. Hoy la milicia no tiene la capacidad para la demanda, entonces podemos ser una opción”, dijo Melgarejo.

Si bien no entró en detalles de cómo operará los cursos, refirió que el servicio ayudaría a incentivar que los participantes abracen una carrera aeronáutica.

Inicio del SMO en Cimefor

Este jueves, el Centro de Instrucción Militar de Estudiantes para la Formación de Oficiales de Reserva (Cimefor) inició su periodo de servicio militar obligatorio. Los inscriptos deberán completar dos meses y medio de formación a lo largo de este 2019.

Para los conscriptos, el llamado a reclutamiento inicia el 1 de febrero, luego en marzo y en abril. El segundo periodo será en agosto, setiembre y octubre.

La Ley 569/75 establece que en Paraguay, a partir de los 18 años, los hombres deben cumplir con el SMO.

Una ley con dudas y cuestionamientos

Desde su campaña para llegar a la Presidencia de la República, Mario Abdo Benítez instaló el tema del servicio militar obligatorio.

Durante la última semana del 2018, hubo polémica por un intento de hacer cumplir la Ley del Servicio Militar Obligatorio. Centenares de jóvenes se acercaron a la Defensoría del Pueblo para tramitar la objeción de conciencia.

Los objetores deberán cumplir un servicio sustitutivo en un sitio cercano a su domicilio. Pero no puede realizarse en instituciones eclesiásticas o de carácter político. Sobre las multas que advirtió el defensor del Pueblo, Miguel Godoy, para quienes no tramiten la objeción ni realicen el servicio miliar, el Gobierno aclaró que no habrá sanciones.