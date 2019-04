Dinac realizó pago de anticipo del 30% en licitación con protesta

El director de Contrataciones Públicas, Pablo Seitz, confirmó a ÚH el viernes que la protesta aún no fue resuelta, desmintiendo así al subdirector de Infraestructura Aeroportuaria de la Dinac, Carlos Achucarro, quien había dicho que todos los reclamos fueron evacuados.

La compañía ganadora propuso G. 16.970 millones. El anticipo del 30% ya se entregó días pasados para que se inicien los trabajos, según había informado el mismo Achucarro.

La adjudicación del proceso licitatorio (vía subasta a la baja electrónica) fue protestada por la oferente Aponte Latorre.

La Dinac, de acuerdo a la firma Aponte Latorre, no evaluó si la empresa Estructura Ingeniería cumple con todos los requisitos del pliego de bases y condiciones.

“Al observar el Acta de Evaluación de las ofertas, nos llama sorpresivamente la atención que la misma elude mencionar el criterio correspondiente a ‘Experiencia Específica en Obras’, a fin de saber si la empresa Eisa (Estructura Ingeniería SA) cumple o no, si resultó calificable o no, que es el requisito que sabemos que Eisa no cumple (…)”, dice parte de la protesta.

respuesta. Por otra parte, la Dinac al contestar la protesta se remitió simplemente a la carpeta que fue presentada por la firma Estructura Ingeniería en ocasión de la oferta, no así al Acta de Evaluación.

“Que la firma Eisa cumple con absolutamente todos los requisitos del PBC (Pliego de Bases y Condiciones) y sus adendas, tanto en el ‘numeral V’ que hace referencia a la experiencia específica, como en todos los demás puntos. A fin de demostrar lo indicado, simplemente me remito a las constancias de la carpeta presentada en ocasión de realizar la oferta; podrá usted constatar que efectivamente toda la documentación respalda suficientemente la experiencia de la firma (…)”, dice parte de la contestación a la protesta remitida a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

Es más, el 7 de febrero pasado, al momento de la apertura de la protesta, Contrataciones Públicas recomendó a la Dinac que, como medida de “prudencia administrativa”, suspenda la continuidad del llamado a licitación que fue impugnado.