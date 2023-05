Dinac adjudicó salario de director a hermano de jefa anticorrupción  

De acuerdo con la planilla de funcionarios del mes de enero de 2023, la presidencia adjudicó a Nelson Pérez Trivero una asignación correspondiente al rango jerárquico de director, es decir; un salario de G. 12.700.000, a la que se agregan G. 300.000 en concepto de diferencia salarial.

La asignación otorgada por la presidencia de Dinac no corresponde, ya que el beneficiario no ejerce cargo de director sino de subdirector de hidrología, siendo un nivel jerárquico inferior al depender del director de meteorología e hidrología y no de la presidencia.

Pérez Trivero está alrededor de ocho años en el cargo, y la asignación salarial de rango de director se le otorgó en enero pasado, sin ocupar el cargo.

PARENTEsCO. Nelson Pérez Trivero es hermano de Juana Cristina Pérez Trivero, coordinadora general de la Unidad de Transparencia y Anticorrupción (UTA) de la Dinac. En contacto con la coordinadora, la misma no quiso darnos la entrevista, pidiéndonos que nos contactemos con la encargada de Talentos Humanos.

En contacto con Claudia Elizabeth Mereles, coordinadora general de la Unidad de Talentos Humanos, la misma nos pidió hacer las consultas pertinentes por mensajes de WhatsApp, pero luego ya no respondió sobre por qué el hermano de la coordinadora anticorrupción cobra un salario de director sin ocupar ese cargo.

Nos acercamos incluso a la sede de la Dinac, ubicada en el Ministerio de Defensa, sin embargo, desde el Departamento de Comunicación nos pidieron que remitamos las consultas vía correo electrónico. La contestación tampoco nunca se produjo.

IRREGULARIDADES. En la misma planilla de funcionarios se consigna el pago de G. 2.943.000 como gastos de representación, cuyo cobro es ilegal por corresponder a un nivel jerárquico superior para quien ejerce el cargo de director.

Intentamos comunicarnos con Nelson Pérez Trivero, al número celular con terminación 067, para tener su versión de los hechos, pero no atiende mensajes ni llamadas.

LEY DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. De acuerdo con el artículo 30 de la Ley 1626 “De la Función Pública”, la Dinac estableció el orden jerárquico de los cargos en cada Manual de Organización y Funciones, estableciendo los rangos para determinar correctamente las asignaciones en el contexto de hacer prevalecer el criterio jurídico a mayor facultad corresponde mayor responsabilidad. Y, por ende, una mayor asignación.

Contrariamente, la Presidencia otorgó al funcionario de menor responsabilidad una asignación de mayor responsabilidad, correspondiente a un rango de director. Es más, el artículo 31 establece que la "Jerarquía es el orden en que se organizan los cargos en relación con la preeminencia de cada uno de ellos”, por lo que la ilegal asignación en el sector elimina la existencia de una sola superioridad al elevar la asignación de un Subdirector al mismo nivel jerárquico del Director.

Con esto también se violó el artículo 32 del mismo cuerpo legal que dispone lo siguiente: “Categoría es la clasificación presupuestaria de cada cargo. Para su determinación se considerará el orden jerárquico del mismo”. Por esta situación, en la Dirección de Meteorología e Hidrología cuentan con un director en ejercicio legal del cargo y con la asignación correcta y un director de facto que no ejerce el cargo pero tiene la misma asignación.

El director de Meteorología e Hidrología es Eduardo José Mingo Vega, quien cobra el mismo salario que su subdirector Pérez Trivero.

SIN PERFIL ACADÉMICO. El Manual de Organización y Funciones establece el perfil del cargo, el cual obliga acreditar ser egresado universitario en la carrera de Ingeniería Civil o Ingeniería Ambiental. O en algunas de las ramas de licenciaturas en Meteorología o Ciencias Atmosféricas. Ninguna de estas especialidades acredita Nelson Pérez Trivero, por lo que el ejercicio del cargo de subdirector de hidrología es irregular y la asignación de director es ilegal.

En la nómina de funcionarios se observa que Pérez Trivero es licenciado en Análisis de Sistemas (ver facsímil superior).

Además, en el perfil al cargo (ver facsímil inferior), se observa que el subdirector debe tener cinco años de ejercicio profesional en áreas de hidrología y cuatro en cargos vinculados con entidades de la función pública.

12,7 millones de guaraníes es el salario de Pérez como subdirector. Es igual al del director Eduardo José Mingo.

5 años de ejercicio profesional en áreas de hidrología debía tener el subdirector de la Dinac para ocupar el cargo.