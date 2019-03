Dilatan auditoría a la administración del ex gobernador Alfonso Noria

A seis meses de aprobarse, la auditoría a la gestión del ex gobernador Alfonso Noria Duarte sigue sin realizarse por parte de la Contraloría General de la República.

A seis meses de haberse aprobado la auditoría a la gestión del ex gobernador del Departamento de Canindeyú , Alfonso Noria Duarte , específicamente de los ejercicios financieros del año 2017 y primer cuatrimestre de 2018, la Contraloría General de la República (CGR) sigue cajoneando la revisión.

La resolución 592/18 fue comunicada al gobernador actual de Canindeyú, César Ramírez, a través de la nota 3.546, de fecha 24 de septiembre del año 2018.

No obstante, la Contraloría no realiza el examen especial para determinar las presuntas graves irregularidades que fueron denunciadas en su momento por varios ex concejales departamentales.

La auditoría se debe enfocar en la fiscalización del grupo 500 y 800, que corresponden a las inversiones físicas de infraestructuras, además de las transferencias, aportes y subsidios a entidades educativas e instituciones privadas sin fines de lucro.

Para los controles, habían sido designados los funcionarios Mario Arévalos, Laura González y Alba Sotelo (jefa de equipo), Marta Benítez de Sánchez (supervisora) y José Krüssel Llano (coordinador).

Paralelamente, se encuentra en la unidad 3 de la fiscalía de Curuguaty, a cargo del fiscal Lucrecio Cabrera, una investigación sobre la falta de documentos de la gestión de Noria, denunciado por el actual administrador de la institución departamental, Luis Barreto, en el mes de agosto del 2018, al inicio del periodo actual.

Desde el Última Hora se contactó con la Dirección de Comunicaciones de la Contraloría para conocer más detalles sobre el proceso y los motivos del retraso en los trabajos de inspección, pero no hubo una respuesta oficial hasta el momento.

No obstante, se comprometieron a facilitar mayores datos este miércoles.