Diferencias en Dos Bocas

El golero de Guaraní Ignacio Don expresó, en Fútbol a lo Grande de la 1080 AM, que a raíz de una discusión con el entrenador, Gustavo Florentín, no es tenido en cuenta para integrar el equipo titular.

“Vengo trabajando muy bien, pero desde una discusión con el entrenador en la quinta fecha ya no juego más”, mencionó Don.

Por su parte, Gustavo Florentín aclaró que lo ocurrido con Ignacio Don no fue una discusión. “Yo le manifesté algo que no me gustó, solo fue eso y no una discusión. No sé por qué sale a decir eso”, indicó el DT aurinegro.