Diferencia en Añetete sobre cambios de Benigno y Cramer

Arévalo dijo que un cambio apunta al ministro de Hacienda, Benigno López, y la propuesta para reemplazarlo es el economista Amílcar Ferreira. Refirió que también se menciona el nombre del ex titular de Hacienda César Barreto. Además, consideró que en la bancada también creen que Liz Cramer ya no debe estar al frente de Industria y Comercio, porque tuvo muy pocos resultados.

Además, Arévalo cree que se van a mantener en sus cargos Eduardo Petta, de Educación; Juan Ernesto Villamayor, de Interior; y Arnoldo Wiens, de Obras Públicas.

Por su parte, Galaverna afirmó en charla con medios radiales que no se habla de tales sugerencias, y mientras Arévalo sostuvo que en el caso de López el inconveniente es que es hermano del presidente Mario Abdo Benítez, subrayó que en caso de ser mandatario no destituiría a Benigno porque lo considera un “hombre capaz, talentoso”. No obstante, admitió que en la reunión de bancada hubo buena recordación de Ferreira y Barreto.

Por otro lado, Arévalo manifestó que toda la atención estuvo centrada en el juicio político, por lo que todos los temas quedaron en segundo plano. En cuanto a los cambios en el Instituto de Previsión Social (IPS), cree que “se cortó por lo sano”.

PETTA VS. BETO. Arévalo también hizo referencia al impasse entre Petta y Silvio Ovelar, por un supuesto pedido para que el ministro sea destituido del cargo.

“Nos gustaría que el ministro Petta respete a los parlamentarios, que sea consecuente y, sobre todo, que tenga un espíritu más conciliador”, sugirió el senador.

Sostuvo que los senadores del bloque de Añetete están para ayudar al mandatario.

“En todo momento, toda esta crisis que se produjo, el senador Ovelar estuvo con el presidente. Trató en un momento difícil cuando en el Senado podía haber votos, estuvo buscando los votos para que no se destituya al presidente”, remarcó.

“Al ministro Petta yo no le he visto colaborar con su voto para sostener al Gobierno”, indicó el parlamentario.

Cree que Marito confía en el ministro y por eso lo mantiene. “Eso no lleva a que Petta sea poco gentil con los senadores y diputados”, dijo.

Hasta el momento todavía no se confirmaron cambios dentro del Gabinete.