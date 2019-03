La ex presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, a su llegada a los tribunales de Comodoro Py, en Buenos Aires, Argentina.

Otros siete procesamientos pesan ya sobre la viuda del también ex mandatario Néstor Kirchner (2003-2007), que insiste en que es víctima de una persecución judicial hilvanada por el actual Gobierno y ya el pasado 25 de febrero declaró por escrito que no existe un solo elemento de prueba que la vincule siquiera remotamente con lo que se la acusa.

En el dictamen de Bonadio, que también procesó a, entre otros, ex directivos de las estatales YPF y Enarsa y a los ya detenidos Julio De Vido (ex ministro de Planificación Federal) y Roberto Baratta (ex subsecretario de Control y Coordinación de la misma cartera), se apunta a supuestos delitos cometidos entre 2008 y 2015.

"Los imputados pusieron en funcionamiento y sostuvieron en el tiempo un sistema ilegal destinado a importar GNL a través de diferentes empresas internacionales que intervinieron sin proceso licitatorio, sino mediante un concurso de precios en el que el valor del fluido ya estaba definido", subraya el juez.

Además, el auto agrega que no existió "negociación alguna" al respecto y la participación de intermediarios y la selección de agencias marítimas también fue sin licitación.

"Facturaron a precios con variaciones injustificadas, componentes que incidieron en el precio finalmente abonado que generó un perjuicio económico a las arcas del Estado, por un monto difícil de determinar", remarcó el magistrado.

cristina fernández - efe.jpg Cristina Fernández fue procesada por tener en su propiedad documentos históricos que fueron hallados durante un registro judicial en su casa de El Calafate. Foto: EFE

"Se advirtió una sobrefacturación en las compras de GNL total y aproximada de USD 124,75 millones y una subfacturación de, aproximadamente, USD 194,28 millones. Para que la maniobra pudiera configurarse y sostenerse en el tiempo, los aportes de cada uno de los funcionarios imputados, desde sus respectivas áreas de responsabilidad, fueron indispensables", sentencia el auto.

Tanto De Vido como Baratta, junto con otros ex funcionarios como los presidentes de la empresa energética estatal Enarsa Exequiel Omar Espinosa y Walter Rodolfo Fagyas, fueron quienes tuvieron la administración y disposición de los fondos públicos y debían velar por su cuidado, habiendo tenido en sus manos, según Bonadio, el diseño de todo el plan delictivo y la estructura que concretó la importación de GNL.

En el caso concreto de Cristina Fernández, por la causa del GNL se amplía su procesamiento por cohecho pasivo o defraudación contra la administración pública y por administración fraudulenta que ya registra la causa madre y se decretó prisión preventiva que se hará efectiva si el Senado prueba su desafuero.

Este expediente está directamente relacionado con la llamada "causa de los cuadernos", que se destapó en agosto pasado después de conocerse unas libretas en las que un chofer de Baratta anotó supuestamente durante más de una década cómo transportaba de forma habitual millones de dólares con los que empresarios sobornaban a altos funcionarios.

"Su finalidad fue organizar un sistema de recaudación de fondos para recibir dinero ilegal con el fin de enriquecerse ilegalmente y de utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos, todo ello aprovechando las posiciones de funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional de parte de sus integrantes", remarca Bonadio en su dictamen.

Esa "asociación ilícita" fue, según el magistrado, comandada por Néstor Kirchner -fallecido en 2010- y Fernández, ya que el dinero "era entregado alternativamente" al matrimonio presidencial en sus domicilios privados u oficiales.

"Parte de este dinero fue redistribuido o se realizaron pagos para otros funcionarios públicos", añade Bonadio.