Dicen que HC busca guarida en Senado

El titular del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Efraín Alegre, manifestó ayer que sin duda sigue latente la intención del ex presidente Horacio Cartes de jurar en el Senado. Mencionó que los senadores que rinden pleitesía al ex presidente están preparados para “forzar” la Constitución para que jure.

“Por supuesto que Cartes va buscar esa banca, pues no tienen reparo en atropellar la Constitución, ya se vio con la enmienda”, manifestó el líder liberal.

Además dijo que como Cartes es investigado en el Brasil, el blindaje del Senado le es indispensable.

“No es que quiera representar al pueblo, sino que como no puede salir del país, usa el país no como su residencia sino como guarida.

En el inicio del debate parlamentario de 2018, y pese a ser proclamado senador por la Justicia Electoral, el ex presidente Cartes no pudo jurar debido a la decisión del entonces titular del Senado, Fernando Lugo, de no convocarlo, basándose en el artículo 10 del reglamento interno de la Cámara de Senadores y el artículo 189 de la Constitución Nacional, que establece que los ex presidentes deben ser senadores vitalicios y no activos.

Por otro lado, Alegre se mostró en desacuerdo en relación a las últimas manifestaciones que hicieran algunos senadores que requieren su reposición en el Senado, luego de haber perdido su investidura. “La Constitución no prevé ningún mecanismo de reposición”, dijo.