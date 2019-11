Dicen que por ahora no amerita acción contra fiscala

Uno de ellos, el senador abdista y vicepresidente primero de la Cámara Alta, Martín Arévalo, considera que “por ahora no amerita” una acción política de esta naturaleza.

Refirió que se debería tener algún tipo de informe, y que hasta hoy día no llegó de Brasil ninguna solicitud con referencia al ex presidente Horacio Cartes. Indicó que este último planteó una acción en tribunales paraguayos para ser juzgado acá.

Sostuvo que hay que revisar si la no acción por parte de la Fiscalía corresponde o amerita juicio político. Dijo que, en general, Quiñónez ha hecho un trabajo relativamente bueno, y que no tuvieron inconvenientes con la misma. “Si no tenemos ningún documento ni la Fiscalía, ¿cómo vamos a accionar?”, increpó.