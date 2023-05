Dibén subsidió compra de remedios, incluso tras el deceso de pacientes 

De acuerdo con la auditoría, realizada por el propio Poder Ejecutivo, se procesaron 45.212 subsidios para 10 hospitales. Entre las principales observaciones aparecen la falta de registros contables de transferencias realizadas por G. 36.120 millones (USD 4,8 millones).

Las irregularidades más llamativas encontradas señalan que la Dibén otorgó subsidios por G. 264.339.000 para la compra de medicamentos posteriormente al alta de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) o incluso el deceso del paciente. Esta situación desembocó en pagos indebidos con recursos del programa.

La muestra seleccionada y analizada por el equipo auditor corresponde a los expedientes médicos de los pacientes recibidos por el Ministerio de Salud de los hospitales de Ciudad del Este, Itapúa y Villa Elisa.

En su descargo, la Dibén señaló que el registro de los pacientes internados y los estados en que se encontraban eran manejados de manera única y exclusiva por los responsables del hospital.

MONTOS SUPERIORES. La auditoría reveló que hubo diferencias entre importes declarados y planillas de pago, incumplimiento de reglamentaciones para otorgar el subsidio, beneficiarios adjudicados con montos superiores, subsidios autorizados con la misma receta autorizada anteriormente, entre otros.

Se han detectado irregularidades en cuanto a la falta de registro contable para las transferencias realizadas a Bancard y devoluciones de los fondos no utilizados del programa Pytyvõ Medicamentos.

“Estos hechos se constituyen en una falta de control íntegro y oportuno en cuanto a la exposición de la información contable”, señala el informe.

La Dibén proporcionó datos inconsistentes que arrojaron diferencias entre los importes declarados en la rendición de cuentas presentadas a la Contraloría y las planillas de pagos remitidas por Bancard.

No se realizaron los procedimientos de control que respalden la falta de medicamentos en los hospitales y la no verificación de los precios máximos de venta al público del medicamento para los subsidios. Tampoco se previeron mecanismos de control para establecer límites al momento de otorgar autorizaciones de subsidios a beneficiarios para la compra de medicamentos. “Se constató que fueron aprobadas recetas que no reunían las condiciones establecidas para el otorgamiento de subsidios, incumpliendo reglamentaciones internas”, indica el informe de Auditoría.

Se detectaron autorizaciones de subsidios con la misma receta ya aprobada anteriormente. “Así también la aprobación de subsidios con recetas presumiblemente adulteradas y la Dibén no previó mecanismos de control para la detección oportuna de dichas situaciones”, añade.

Adquirieron medicamentos con fondos de programas de farmacias que no se encontraban habilitados por la Dinavisa.

36.120 millones es el monto de la ejecución del programa Pytyvõ Medicamentos que fue administrada por Dibén.

264 millones se otorgaron en subsidio de medicamentos posterior al alta de la UTI o deceso del paciente.