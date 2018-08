Díaz Verón y esposa siguen prófugos a una semana de imputación

Hoy se cumplen siete días de la imputación por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero contra el ex fiscal general del Estado Javier Díaz Verón y su esposa María Selva Morínigo, que no pudieron justificar ingresos de G. 3.764.317.044. Sin embargo, los mismos no se pusieron aún a disposición de la Justicia. La pareja soporta una orden de detención que fue solicitada por la fiscala María Estefanía González (actualmente recusada).