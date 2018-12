Díaz Verón pide permiso al juez para revisión médica

El ex fiscal General del Estado, Javier Díaz Verón, a través de su abogado Mario Elizeche Baudo, solicitó al juez penal de garantías Julián López un permiso especial para salir y de esa manera poder hacerse unos estudios médicos.

El pedido del ex hombre fuerte del Ministerio Público, habla de la urgente necesidad de ser evaluado por su cardiólogo de cabecera.

Requiere además realizarse algunos análisis de alta complejidad, ya que sospechan que el ex fiscal General tiene una cardiopatía isquémica.

Ante el mencionado pedido de la defensa de Díaz Verón para su cliente, el magistrado pidió al abogado que presente la fecha que le van a practicar los análisis y la evaluación cardiaca, para que de esa manera pueda resolver el permiso correspondiente.

Díaz Verón se encuentra imputado por enriquecimiento ilícito, y guarda reclusión en la prisión militar de Viñas Cué, mientras que su esposa, María Selva Morínigo de Díaz, fue imputada por lavado de dinero, estuvo presa en el Buen Pastor, y posteriormente obtuvo la prisión domiciliaria.

Para la Fiscalía, la pareja no pudo justificar con documentos el ingreso de G. 3.764.317.044; además, detectó que el ex titular del Ministerio Público tuvo un ingreso de G. 1.147.058.591 que no provendría de fuentes legítimas.

Las investigaciones contra Díaz Verón y su esposa iniciaron entre finales del 2017 y principios del 2018. No se descarta que también incluyan a sus hijos, Alejandro y Yerutí Díaz Morínigo.

El 24 de agosto pasado, el ex titular del Ministerio Público, se presentó en el Departamento contra Delitos Económicos y Financieros de la Policía Nacional, dándose por detenido.

Posteriormente fue llevado para la imposición de medidas, donde le decretaron prisión preventiva en la penitenciaría de Tacumbú, donde fue recluido primeramente, sin embargo días después a pedido de su defensor, el imputado fue llevado hasta Viñas Cué, donde también se encuentra recluido el diputado colorado, Ulises Quintana. Aparentemente Díaz Verón busca la misma estrategia que Óscar González Daher, para pasar las fiestas en su casa.