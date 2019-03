Diálogos del Gobierno con el sector privado: Cuando sí parece no

¿Viste cuando alguien te habla para pedirte algo y no te mira a la cara? Te quedás con una sensación rara, no sabés muy bien si hacer o no lo que te pide. Esto pasa cuando el lenguaje verbal no está acompañado de los gestos y signos correspondientes. Te digo algo, pero como no te miro, parece que no es contigo el tema, y te quedás sin saber muy bien qué hacer. En comunicación se explica que cuando el mensaje y el gesto entran en contradicción se crea una confusión para el receptor. Esta confusión produce incomodidad, y la persona tiende naturalmente a buscar resolver esa incomodidad. Para eso, agrega significados propios en base a la realidad que conoce, a su experiencia previa, lo que le permite sacar conclusiones y decidir qué hacer.