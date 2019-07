Con apariciones de artistas como Little Richard, Chuck Berry y Elvis Presley, el rock and roll llegó para quedarse en las almas de personas que buscan un escape a la realidad. Se considera que la "irrupción" se dio en la década de 1950, según los expertos.

El propio Presley, considerado por muchos de los conocedores del género como El rey, lo puso en una frase: "La música rock and roll, si te gusta, si la sientes, no puedes evitar moverte al son. Eso es lo que me pasa. No puedo evitarlo”.

La base del estilo se encuentra en el rythm & blues, pero dándole un poco más de agresividad. El género se expandió en la década de 1960 con bandas como los Beatles y Rolling Stones; en la década de 1970, se consolidó definitivamente.

Little Richard.jpg Little Richard fue uno de los precursores del rock. Foto: glidemagazine.com.

Sin embargo, no fue hasta 1985 que el rock tuvo su propio día. Fue el 13 de julio de ese año que el músico Bob Geldof impulsó el Live Aid a beneficio de Etiopía, que atravesaba una crisis de hambruna.

Fueron dos conciertos en simultáneo que tuvieron a Queen, Led Zeppelin, Judas Priest, Black Sabbath, U2, Dire Straits más los solistas Elvis Costello, Sade, Sting más Phil Collins, Bryan Ferry, con David Gilmour en la guitarra, Paul Young, David Bowie, Elton John y Paul McCartney, acompañado de Bowie, Geldof, Alison Moyet y Pete Townshend, más la presentación de la Band Aid formada para tal ocasión.

El grupo liderado por Freddie Mercury fue el que se llevó todos los aplausos. Esta presentación es considerada como la mejor, no solo del Live Aid, sino de toda la historia del rock. La banda inglesa interpretó sus grandes éxitos de manera resumida en un set de no más de 25 minutos.

Queen.jpg Queen se robó el espectáculo en 25 minutos. Foto: nme.com.

Opacó, incluso, la reunión de Led Zeppelin y a los demás artistas que estuvieron presentes. El regreso de Robert Plant y compañía dejó mucho que desear para los fanáticos. Ya no estaba su baterista original, John Bonham, y Phil Collins, uno de los reemplazantes, no estuvo a la altura.

De acuerdo con la revista Rolling Stone, más de 1,5 billones de personas de todo el mundo vieron el concierto por televisión. Se recaudaron, aproximadamente, USD 40 millones, pero hubo polémica en torno al dinero, debido a que medios como la BBC o Spin Magazine, aseguraron que parte de lo recaudado se desvió para otros fines.

Live aid 3.jpg El Live Aid contó con artistas como Bob Dylan y Keith Richards. Foto: flashbak.com

Sin embargo, dada la magnitud del evento, la cantidad de artistas y de personas que llenaron los estadios Wembley, en Londres, Inglaterra, y el John F. Kennedy, en Filadelfia, Estados Unidos, más la cantidad de televidentes que se prendieron a sus respectivos televisores, hicieron que esa fecha quede como el Día Mundial del Rock.