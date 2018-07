Día Mundial contra la Hepatitis: Salud insta a la prevención

La hepatitis es un proceso inflamatorio que afecta el hígado. Puede ser causada por diferentes agentes (infecciosos, tóxicos o reacciones autoinmunes). Dentro de su clasificación, las de tipo viral B y C aún representan grandes desafíos para la salud pública.

Este sábado, como cada 28 de julio, se recuerda el Día Mundial contra la Hepatitis, y la cartera sanitaria, a través del Programa Nacional de Control de VIH/SIDA y otras Infecciones de Transmisión Sexual, se encuentra abocada a dar respuesta a esta enfermedad mediante un trabajo coordinado.

Desde la institución, señalaron que esta enfermedad es la principal causa del cáncer de hígado en el mundo, que, a su vez, deriva en la muerte de más de un millón de pacientes al año.

“En la Región de las Américas, los tres millones de personas que viven con hepatitis B crónica y los siete millones con hepatitis C crónica han dado como resultado más de 125.000 muertes cada año”, citan los datos.

Asimismo, apuntaron que los tipos B y C son infecciones crónicas que no muestran síntomas durante un periodo largo e, incluso, pueden tardar años en aparecer. No obstante, se manifiestan con complicaciones como el cáncer del hígado y la cirrosis.

En Paraguay, según datos epidemiológicos del Pronasida, en el año 2017 se registró la cifra de 220 personas con diagnóstico de hepatitis B (HB).

El Ministerio de Salud recordó que es importante recurrir siempre a los métodos de diagnóstico preventivo para esta afección. De igual forma, señaló que cuentan con medicamentos y estudios de seguimiento laboratorial.

“La inmunización contra la enfermedad es la herramienta principal de prevención, además de ser el pilar fundamental para alcanzar los Objetivos del Desarrollo Sostenible”, refieren los profesionales.

Por ello, la cartera sanitaria ha incorporado en su esquema regular en el 2017 la vacuna contra la hepatitis B al recién nacido, para evitar la transmisión vertical.