Cada 5 de octubre se celebra el Día del Camino y de la Educación Vial en conmemoración del Primer Congreso Panamericano de Carreteras que tuvo lugar en 1925, en la ciudad de Buenos Aires (Argentina), con el objetivo de articular políticas viales.

Parece no tener mucho sentido que alguien explique cuestiones tan simples como caminar o conducir pero, sin duda, eso forma parte esencial de la seguridad vial.

Conforme a datos proveídos por la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial (Antvs), en Paraguay la principal causa de muerte en jóvenes de entre 15 a 29 años son los siniestros viales. Ello, más allá de la deficiencia estructural, desnuda una débil educación en el área.

El asesor técnico de la Antvs, Claudio Rodríguez, recordó que la seguridad vial está conformada por tres componentes: el educativo, la ingeniería y el esfuerzo legal, es decir, la legislación y los mecanismos de control.

“Todos estos frentes deben actuar coordinadamente para que la seguridad vial sea una realidad. Esto se puede mejorar y Paraguay tiene mucho por crecer, pero ha estabilizado sus números de cantidad de fatalidades por año”, refirió Rodríguez en contacto con Última Hora.

En ese sentido, explicó que en los últimos cinco años se registraron menos de 1.200 decesos anuales. Si bien es una cifra alta y hasta alarmante, se destacó que las estadísticas no se incrementaron, pese al incremento del parque automotor y los nuevos kilómetros de asfaltado.

Índices en la región

A nivel regional las estadísticas no son alentadoras para el país. El comparativo en Sudamérica de 2017, del Observatorio Iberoamericano de Seguridad Vial, reflejó que la tasa de mortalidad en accidentes de tránsito por cada 100.000 habitantes en Paraguay es de 17,23%.

Un porcentaje muy elevado en comparación a países como Argentina (12,74%), Uruguay (13,45%) y Chile (10,48%).

“Somos muy vulnerables a esta problemática, no solo por lo que genera en las familias sino también en la economía. Se destinan cuantiosos recursos a atender un componente que debía tener mas responsabilidad personal y más eficiencia al momento de construir las carreteras” aseveró el funcionario.

Sobre el último punto, admitió que existe una serie de factores a nivel de ingeniería que no propician ventajas para la disminución de la inseguridad vial.

Entre ellas se puede citar el largo recorrido de las pasarelas para peatones y su habilitación en lugares donde no se concentra la mayor cantidad de personas.

“Lo importante es la movilidad, no el tráfico. Se percibe una dejadez, como de que no se puso todo el esmero para hacer algo de calidad y que los habitantes sientan una oferta plena. Lo otro es la impunidad, que genera que muchas personas no se quieran poner en regla”, precisó.

Un control más riguroso

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) destacó la apuesta al desarrollo vial, con obras que apuntan a cambiar la configuración logística del país.

No obstante, el asesor técnico hizo hincapié en el control efectivo de estos caminos teniendo como una de las pautas principales el exceso de peso de los camiones.

“Sería importante poder dimensionar los daños que generan el exceso de peso al paquete estructural de una vía, son enormes y no compensa ni la multa”, expresó.

Explicó, sobre ese punto, la importancia de los controles de calidad al momento de ejecutar una nueva vía y su posterior mantenimiento.

"No sirve de nada tener algo de la máxima calidad si no se lo va a mantener. Hay que instalar esa cultura, no solo en el MOPC, sino también en los municipios encargados de las rutas", señaló.