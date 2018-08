Deuda de Yacyretá: "Recursos argentinos fueron en concepto de aporte"

Sin embargo, contó que, de acuerdo al Tratado de Yacyretá, pudieron determinar que los recursos destinados por los argentinos fueron en concepto de aportes y no de préstamos, por lo que no existe ninguna deuda con el Tesoro argentino.

Leé más: Diputados sanciona notas reversales que reconocen la deuda de USD 4.084 millones

Aclaró que dicho aporte se empezó a llamar deuda en el año 1979, gracias al dictador argentino Jorge Rafael Videla (1976-1981), quien mediante el decreto N° 3450, del 28 de diciembre de 1979, “modificó” el Anexo C del Tratado de Yacyretá. Por jerarquía, un tratado internacional no puede ser modificado mediante un decreto presidencial.

“Y eso empezó a generar una deuda espuria, porque fue multiplicando la cuantía hasta llegar a cerca de los USD 18.000 millones (deuda)”, aseveró. Con el actual acuerdo entre los presidentes Horacio Cartes y Mauricio Macri, aprobado por el Congreso paraguayo, se reconoce una deuda de USD 4.084 millones.

Así también, sostuvo que la nota reversal del año 1992, de la tarifa y el financiamiento del proyecto de Yacyretá, a pesar de ser rechazada por el Congreso paraguayo en el año 1995, se aplicó por los argentinos, al menos en los papeles, aumentando la deuda de una manera geométrica.

Nota relacionada: La nota reversal de 1992

Por otra parte, Airaldi señaló que cuando fueron a la Argentina para revisar el monto de la supuesta deuda, tuvieron que volver al quinto día, por las trabas y problemas que inició "un tal Gómez", quien sustituía al entonces director argentino de la EBY Oscar Thomas, ahora imputado y con orden de captura en el marco de una causa por una presunta red de pago de sobornos en la concesión de obras públicas.

El ex contralor recordó -en una entrevista con Monumental AM 1080- que finalmente emitieron un dictamen absteniéndose de opinar sobre la deuda, ya que el trabajo realizado no sirvió y no se pudo determinar la cuantía de la deuda.

Expuso además que tuvieron que volver al no contar siquiera con una fotocopiadora para hacer copias de los escasos documentos a los que accedieron.

Te puede interesar: Contralor dice que auditoria de Yacyretá tuvo varios tropiezos

Por último, afirmó que les prometieron que los documentos serían traídos de Buenos Aires a Paraguay para la revisión correspondiente, pero que no existió voluntad política, ni del entonces director de Yacyretá, lado paraguayo, Paul Sarubbi, ni del ex presidente de la República, Nicanor Duarte Frútos.

Entérese más: “Nunca hubo una auditoría profunda”