Deuda de la EBY baja a

“Si hoy se quiere pagar la deuda que tiene Yacyretá (sin el acuerdo Cartes - Macri), se tiene que pensar en aumentos tarifarios que no va a soportar ningún mercado. Ni el argentino ni el paraguayo. La deuda se reduce en un 78%, va a quedar en el 22% de lo que era (USD 3.775 millones a diciembre de 2017). Este monto sí es pagable con tarifa. Acá se quiere vender espejitos, diciendo que esa deuda no la teníamos antes y que la tenemos ahora. El Paraguay no asume ningún compromiso de pago, la que debe pagar su deuda es Yacyretá”, remarcó.

Añadió que la tarifa futura incluso va a ser menor que la actual, dado que se pagará 38 dólares el megavatio/hora (MWh), contra los 40 dólares el MHw que rige hoy. Además, dentro de ese monto ya se incluyen los ingresos para pagar la obra de Añá Cuá, por lo que una vez que termine este emprendimiento (en 10 años), la tarifa volverá a reducirse, enfatizó.

PARAGUAY RECIBE MÁS. Recalde precisó que Hacienda va a sumar mayores ingresos, dado que habrá un aumento del 20% en el pago por la cesión de energía, y principalmente porque al fin empezará a cobrar la compensación por territorio inundado. Por su parte, la ANDE obtendrá recursos por utilidades de capital y por resarcimientos, apuntó.

“Si esto se aprobase hoy, a partir de enero de este año se tiene que empezar a pagar mensualmente lo devengado entre 2016 y 2018 por territorio inundado, que son unos USD 125 millones. La deuda histórica, de 1994 a 2014, que es de USD 940 millones, se tiene que pagar en 10 cuotas anuales a partir de 2023. El ingreso total previsto de acá a 20 años asciende a USD 2.400 millones más”, acotó.

Descartó que se esté endeudando al país y que se entregue la soberanía, como aseguran los que se oponen al acuerdo, dado que en la misma Nota Reversal no se establece que el pasivo sea de ningún país, sino que corresponde solo a la EBY.