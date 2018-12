Detienen e imputan a hermano de supuesto miembro logístico del EPP

En contacto con Última Hora, el fiscal Federico Delfino, expresó que los hermanos no pudieron justificar el dinero encontrado, por lo que ambos permanecerán detenidos en el Departamento Judicial, como para ser transferidos a la penitenciaría de Tacumbú, si así lo dispone el juez Humberto Otazu.

Indicó que Lucio Zorrilla se presentó ante la Unidad Antisecuestro del Ministerio Público para hacerse responsable de la millonaria suma encontrada en poder de Adelio, pero no pudo explicar el origen del dinero, por lo que también se procedió a su detención e imputación por lavado de dinero y asociación criminal.

En ese sentido, señaló que a Adelio Zorrilla no se le conoce trabajo alguno y que no se puede descartar hasta el momento de que sea miembro logístico o no del EPP, ya que es un hecho llamativo que se haya dirigido con tanto dinero desde Arroyito, zona de influencia del grupo armado, hasta una zona fronteriza conocida por el tráfico de armas, drogas, entre otros.

Asimismo, dijo que está plenamente confirmado que los hermanos son parientes de miembros abatidos y detenidos de la extinta Agrupación Campesina Armada (ACA), una banda que fue formada con los hermanos Albino y Alfredo Jara Larrea, ex integrantes del Ejército del Pueblo Paraguayo.