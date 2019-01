Detectan diez puentes en Asunción con peligrosas grietas estructurales

Dejando en claro que no hay peligro de colapso o desplome, un trabajo de evaluación del estado en que se encuentran los puentes de hormigón armado construidos sobre avenidas y calles de Asunción concluyó que 10 de estas estructuras presentan daños que deben ser reparados de manera urgente.

Entre ellos se tiene a los ubicados en Colón entre Haedo y General Díaz, en pleno centro capitalino; 21 Proyectada entre México y Antequera; Teniente Villalón entre 21 y Picada Diarte; avenida Perón (antes del acceso al Cerro Lambaré). También sobre Mayor Rivarola; Reclus; 27 y Capitán Figari; Teniente Garay y Arroyo Ferreira; 38 y Arroyo Ferreira y Padre Casanello y Pozo Favorito.

El director de Obras Municipales de la institución municipal, ingeniero Antoliano Benítez, explicó que en la valoración de los puentes, hecha por la empresa Gavilán y Asociados de acuerdo a la norma internacional Federal Highway Administration FHWA-HIF-18-023 Computation Procedure for the Bridge Condition Measures, se aclara que la calificación en general es mala o aceptable, pero que no se tiene peligro alguno de que los mismos se desplomen o colapsen en el futuro inmediato.

A modo de ejemplo citó el caso de 21 entre México y Antequera, que su parte posterior o tablero fue valorada con 6, la superestructura que sostiene la losa con 3 y la sub-estructura o fundación tuvo 8, con lo que obtuvo un promedio que deriva en una calificación mala o aceptable.

“Son varios ítems de valoración que realiza esta empresa, pero que no significan que el puente está en peligro”, insistió el profesional.

REPARACIÓN. En otro momento, el director de Obras Municipales precisó que actualmente se encuentran recibiendo toda la información sobre la tarea de evaluación desarrollada, de manera de proceder a realizar un llamado a licitación o el trámite que amerite ser desarrollado para la reparación de los daños detectados.

“Estamos recibiendo todos los datos por parte de la empresa, en ellos debe plantearnos una solución según cada daño o particularidad que haya sido detectada, si es en la parte superior, en la parte intermedia o en la parte inferior o base”, indicó.

En ese sentido expresó, finalmente, que la regularización de las 10 estructuras de hormigón armado que tienen inconvenientes se realizará de manera indefectible dentro del presente año, lo cual ya está previsto dentro del Presupuesto General de Gastos de la Comuna capitalina.

Hay un promedio malo o aceptable que no significa que estén por colapsar. Son problemas solucionables. Antoliano Benítez, Obras Municipales