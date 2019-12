Destacan a Las herederas en un ránking mundial de los mejores filmes del 2019

“Siempre recibimos con alegría las noticias que siguen habiendo sobre la película. Todo el equipo está contento. Estamos felices de que el filme sigue siendo mencionado en los países en que fue estrenado este año”, expresó Martinessi.

Además de la producción nacional, otras de las representantes latinas incluidas son la cinta colombiana Monos, dirigida por Alejandro Landes, y La odisea de los giles, protagonizada por Ricardo Darín. Entre las producciones hispanas se encuentran la cinta del premiado director español Pedro Almodóvar, titulada Dolor y Gloria; Algunas bestias, de Jorge Riquelme Serrano, y El hoyo, de Galder Gaztelu-Urrutia.

Igualmente, aparecen en la selección Parasite, del director coreano Bong Joon Ho, conocido por su anterior propuesta fílmica titulada Okja. La controversial producción estrenada en Netflix y producida por el consagrado director Martin Scorsese, The Irishman, marca presencia entre las cintas elegidas, al igual que Joker, protagonizada por Joaquin Phoenix y dirigida por Todd Phillips.

Once upon a time in Hollywood, la última película de Quentin Tarantino; Us, de Jordan Peele; Marriage Story, de Noah Baumbach, la cuarta entrega Toy Story, entre otras, también integran la lista.