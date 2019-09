Destacan el nivel del Cacique

“Más allá de los triunfos pienso el nivel de juego que se va levantando. Vamos de menos a más. La contundencia también, antes llegábamos pero no concretábamos”, comentó. “Hubo confianza de todos, con trabajo salieron las cosas. Creíamos en nuestro trabajo y sabíamos lo que podíamos lograr con este equipo”, añadió el argentino. El Cacique perdió sus tres primeros partidos, en la 4ª fecha igualó 2-2 con Cerro; luego logró estos triunfos: 2-1 vs. Santaní, 1-2 vs. Capiatá,3-1 vs. San Lorenzo y 5-0 vs. General Díaz.

PARTIDO A PARTIDO. Sobre el desarrollo del torneo Costas indicó: “Vamos partido a partido. Después veremos hasta dónde podemos llegar. Tenemos que ir corrigiendo errores”. “Si querés pelear arriba en los cruces importantes hay que acortar la diferencia. Hay que seguir creciendo no tenemos que desesperarnos”, señaló.

Costas destacó el desempeño de José Florentín, quien debutó ante Gral. Díaz, Jorge Morel e Iván Ramírez. “Florentín es un chico muy trabajador. Estuvo a horas de irse antes del inicio del campeonato. Iván está en un nivel bárbaro y Morel tiene que seguir creciendo, todavía no tocó techo”, mencionó.