Destacan calidad del tanque siniestrado

El capitán Rubén Valdez, comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (CBVP), destacó ayer la calidad del tanque de almacenamiento de alcohol que se incendió en la planta de Petropar, a partir de que no colapsó.

Señaló que aún no elaboraron el informe sobre la tarea realizada desde el domingo para apagar el fuego y enfriar completamente el depósito.

Dijo que, hasta ahora, no tuvo tiempo de ver siquiera los videos de los rayos que muestran que cayeron sobre el tanque.

“Se va a investigar y vamos a empezar a ver qué fue lo que pasó y las medidas de seguridad en el lugar. Ahora, un aspecto importante y real es que el tanque aguantó y no colapsó gracias a cómo está construido. Está bien hecho”, remarcó. Valdez apuntó que ahora solicitarán documentos y analizar la parte de seguridad, cómo quedó el lugar y tomar las precauciones necesarias para no correr riesgo alguno de otra posible combustión. “Nosotros vamos a seguir trabajando ahí. El evento aún no terminó”, subrayó.