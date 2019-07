Desniveles y la falta de rampas hacen que la UNA no sea inclusiva

Por eso, mediante el programa UNA Inclusiva, se vienen desarrollando talleres de formación de evaluadores de accesibilidad al medio físico y diseño universal en las distintas unidades académicas para involucrar a estudiantes y docentes en la toma de conciencia para lograr una universidad inclusiva y accesible.

La Facultad de Politécnica, Campus UNA, fue sede del último taller en el que participaron más de 60 personas que salieron a evaluar por bloques los espacios de la institución (estacionamientos, baños, etc.) que no son muy amigables para las personas con algún tipo de discapacidad.

En un recorrido identificaron desniveles en el suelo, la falta de rampas, baños que aparentemente son inclusivos pero no factibles, registros sin tapas o estructuras que obstaculizan el paso y son un peligro para personas con discapacidad visual.

Vanessa Báez, directora del Centro de Atención a Personas con Discapacidad de la UNA, explicó que en estos talleres se abordan aspectos de Ley Nº 4934/2013 de Accesibilidad al Medio Físico para las Personas con Discapacidad, para poder evaluar si las estructuras y los espacios de las universidades son accesibles e inclusivos.

La directora comenta que son muchos los factores que contribuyen a que la accesibilidad no sea una realidad y esto pasa por la sociedad porque es la misma la que impone las barreras para que una persona con discapacidad no pueda desarrollarse. “Es muy difícil superar barreras y muy pocas personas pueden superarlas con ayuda familiar”.

Desde su experiencia como estudiante, Báez recuerda el apoyo que le dieron sus compañeros de la Facultad de Ciencias Química, pues se encontró con las mismas barreras físicas que deben sortear muchas personas con discapacidad. Y esto no es fácil.

“Cuando fui estudiante en la UNA me encontré con estas barreras, pero había mucha predisposición de ayuda, de apoyo. Los baños, las rampas se tuvieron que adecuar. En un principio los compañeros me tenían que subir las escaleras a impulso, a fuerza, para subir a los laboratorios y poder acceder a la educación. Uno siempre recurre al amigo que está al lado y la sociedad tiene que ser sensible a esas necesidades”, señala.

Los talleres seguirán extendiéndose a más facultades para crear conciencia sobre las necesidades que pasan los estudiantes con algún tipo de discapacidad y de esta manera mejorar, crear más espacios inclusivos.

Este taller es muy interesante, estamos conociendo la importancia de hacer más accesible a la universidad. Lelis Morales, docente Kinesiología.