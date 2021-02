Desirée sostiene que no es prudente el retorno a las clases

La senadora del Partido Democrático Progresista (PDP) Desirée Masi insiste en que no es prudente el regreso a las clases en forma presencial.

Este punto sigue generando polémica, ya que entre las propias autoridades tanto de Salud como Educación tampoco hay una precisión.

Masi sostiene que en los centros urbanos no se cumplen los criterios epidemiológicos, y a través de sus redes sociales trata de concienciar a la ciudadanía sobre el Covid.

Sugiere que desde el Gobierno se desaconsejen los viajes, además de controlar el ingreso y el aislamiento.

Trató de irresponsables a los que promueven eventos en espacios cerrados, y asegura que están jugando con fuego.

“Repito y dije en la Comisión Permanente con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación que no es prudente el regreso a clases ahora”, enfatizó.

“En centros urbanos, no se cumplen criterios epidemiológicos, ni de lejos en Covid. Deben desaconsejar viajes y controlar ingreso y aislamiento. Ni hablar de joda. Se juega con fuego”, sentenció.

“Y ¿qué vengo diciendo hace meses? Con esta incidencia y positividad de casos, ningún país serio tiene eventos de joda y menos en espacios cerrados. Irresponsables”, cuestionó la legisladora.

“Para eso existen indicadores. Pero en Paraguay, rige “el que grita más fuerte”. Y menos ingreso libre por fronteras”, fue su reclamo.

“Y alguna vez en Paraguay, vamos aprender a debatir con evidencia e indicadores”, dijo.

“No es que “yo quiera prohibir”. No es “hinchada contra hinchada”. No es “pro o anti escuelas”. No es personalizar el debate”, explicó.

“Alguna vez vamos a superar esa forma mediocre de discutir. Quizás”, consideró la senadora.