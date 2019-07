Desirée Masi pedirá la sanción de parlamentario colorado

Es más, Masi detalló que quedó con moretones en el pecho y en la espalda luego del “descontrol” de Riera, quien se expone a ser sancionado, según la legisladora del Partido Democrático Progresista (PDP). No obstante, la senadora expresó que está “un poco dolorida, pero nada importante”.

“(En el Senado) todavía no hablamos (sobre qué haremos sobre el caso), pero nosotros vamos a plantear la sanción a Enrique Riera. De esto se ha hablado en reiteradas ocasiones. Acá hay que valorar la proporcionalidad de lo que ocurrió, no es lo mismo quien agrede, que el agredido, y no es lo mismo una agresión física que una agresión verbal. Lo de Riera fue una agresión física importantísima, que todos vimos, porque fue y lo atropelló a Payo, quien estaba sentado en ese momento”, recordó Masi, detallando que incluso senadores como Antonio Barrios y José Pakova Ledesma fueron alcanzados por el descontrol de Riera.

DESCONTROL. Insistió que el senador cartista estaba totalmente descontrolado, y la situación podría haber sido mucho más grave. “Quiero aclarar, yo no creo que él haya hecho adrede conmigo. Yo no soy ninguna víctima ni me aprovecho de mi situación”, precisó la parlamentaria.

Indicó que gritó a Riera que se detenga cuando lo vio dando puñetazos a Cubas en la nuca, y fue en ese momento que fue golpeada por el legislador, golpe que considera fue involuntario, causado por el descontrol de Riera.

Añadió que no es el primer incidente que sucede en el Congreso, pues Cubas ya fue agredido por los guardaespaldas de Raúl Torres Kirmser, y un funcionario del Senado fue golpeado por defender a Payo, por lo que tuvo que ser internado. Finalmente, dijo que corresponde que Riera sea sancionado, porque los hechos graves no van a terminar si no hay sanciones.