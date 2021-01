Desirée Masi llama la atención a Kattya González por no usar tapabocas

La senadora Desirée Masi llamó la atención a la diputada Kattya González por no usar tapabocas en una foto.

A lo que la senadora del Partido Demócrata Progresista Desirée Masi, médica de profesión, respondió: "sí, pero usen mascarilla siempre. Se cuidan y cuidan a otros/as".

Embed Si. Pero usen #Mascarilla SIEMPRE.



— Desirée Masi ↔️ (@desimasi2) January 24, 2021

Posteriormente, la diputada subió nuevamente otra foto en tono de burla, en la que preguntaba: "¿mejor así?", intentando comer una chipa con el tapabocas puesto.

Masi volvió a seguir la conversación y le dijo como quieras, pero usá y usen todos. No es joda ni para joda lo que está pasando con el nivel de contagio altísimo, sobre todo en Asunción y Central y se está llevando a lugares donde la gente tiene mayores dificultades de atención.

La diputada se encontraba rumbo a Caaguazú y volvió a manifestar a la senadora y a otro usuario: "¿querés chipa?".

"Ayayaiiiiiii los que quieren convertir todo en barrio versus barrio. Uno nO se quita la mascarilla con gente que no es de su burbuja, aunque sea su flia. NO! Y por tercera y última vez: por uno mismo y por los demás. OPA!", apuntó la senadora.