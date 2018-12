Desirée espera que juez falle por comparecencia de Cartes

La senadora Desirée Masi, del Partido Democrático Progresista (PDP), señaló que Cartes debe comparecer ante la Comisión que investiga al prófugo Darío Messer, el “hermano del alma” del ex presidente Horacio Cartes.

A propósito, Masi espera que el juez Alcides Corbeta, quien debe decidir hoy si Cartes debe ser forzado a presentarse ante la comisión para declarar por el caso Messer, haga lugar al pedido de la Comisión para que el ex mandatario asista a la convocatoria. “Su fallo no es que le va a afectar a Cartes nomás, su fallo puede llegar a matar un artículo constitucional y una ley (...). Acá no se le está juzgando a Cartes, él tiene que venir”, indicó Masi.

“Ahora, si él no quiere colaborar, o no tiene información, o cree que la Comisión le puede hacer preguntas confusas que se acoja al artículo 18 de la Constitución, que dice que nadie está obligado a declarar en su contra. La Constitución es tan buena en Paraguay, que protege incluso a quien la supo violar reiteradamente”, resaltó Masi.