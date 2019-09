Desilusión con la Albirroja

Otra vez la Selección Paraguaya dejó muchísimo que desear. En Kashima, la selección japonesa, con un tranquilo 2-0, desnudó las falencias de una Albirroja que no tiene hasta el momento un patrón de juego con el que pueda identificarse y enfatizar con miras a las Eliminatorias.

FALLOS. En la defensa, Berizzo buscó implementar un sistema defensivo sólido, con proyección hacia el carril izquierdo, donde alistó a Iván Piris, que ayer jugó con el perfil cambiado.

Sin embargo, los ataques japoneses debilitaron esa propuesta inicial; las llegadas tardías a las marcas y las facilidades y desatenciones en las coberturas, facilitaron a los nipones la generación de espacio en la ofensiva.

Si en la versión defensiva Paraguay estuvo flojo, al momento de la tenencia de la pelota, le costó muchísimo hilvanar, como mucho, tres pases seguidos. La presión de los locales, sobre todo en el mediocampo, fue sofocante.

En cuanto a individualidades, quizás, lo rescatable es lo del debutante Braian Samudio, que tuvo un buen despliegue en lo físico, y lo de Blas Riveros, que mostró eficiencia en la doble función.

La imagen de Paraguay es preocupante, porque ya debería tener definido y aplomado un sistema de juego. El tiempo cada vez es más corto si queremos cambiar y llegar firmes a las Eliminatorias para Qatar 2022, que se inician en marzo del próximo año.

La figura

Shoya Nakajima

El volante japonés encabezó los ataques, siendo el más claro a la hora de la tenencia del balón y las asistencias.

9 partidos tiene Eduardo Berizzo al frente de la Selección Paraguaya: 1 victoria, 4 empates y 4 derrotas.

42 partidos suma Óscar Romero al frente de la Albirroja, siendo el que más juegos tiene entre los convocados.

4 derrotas suma Paraguay en el historial ante Japón en 10 enfrentamientos. Recibió 11 tantos de los nipones.

Dificultad pasó por lo físico

El técnico de la Selección, Eduardo Berizzo, mencionó en rueda de prensa, que el factor físico fue determinante para que haya una gran diferencia entre Japón y la Albirroja.

“Japón fue mejor que nosotros y nos ganó un partido que a priori era difícil, la dificultad que tuvo para nosotros fue la física, el partido no se pudo jugar con un alto ritmo de parte de nosotros, por las circunstancias también de llegar al partido muy sobre la hora”, analizó.

“Tenemos que ser positivos, seguir trabajando, encontrando futbolistas que se integren a la idea y en corregir y mejorar de cara a Jordania”, remarcó.

Los hinchas opinan

“Ndoikói la Selección, desastre”

Alberto Díaz, vendedor de bollos, resumió en pocas palabras la actuación de la Selección Paraguaya ante Japón. “Ndoikoiete la Selección, desastre. Péichante ndohomo’ãi la mundiálpe”, mencionó acerca del desolador panorama que tiene acerca de la Albirroja.

“Todos nos pasan por encima”

“Antes le pasábamos por encima a selecciones como Estados Unidos y Japón, pero que ahora son una potencia en el fútbol. Todos nos pasan por encima, no se sabe a qué jugamos”, opinó Arnaldo Romero, lamentándose de la actual situación que pasa nuestra Selección.

“Vamos a sufrir otra vez”

Darío Benítez no tuvo la oportunidad de observar todo el encuentro, pero lo que vio le sirvió para emitir un comentario. “Pude ver un poco el partido, pero no pasa nada con nuestra Selección, es un desastre. Parece que vamos a sufrir nuevamente en las Eliminatorias”.

“Ya no tenemos esperanza”

La opinión femenina acerca de la Albirroja también se hizo sentir en las calles. Deisy Reyes mencionó que hace tiempo la Albirroja no genera entusiasmo: “Prácticamente ya no tenemos esperanzas por esta Selección. Nos hacen falta jugadores como Roque Santa Cruz”.

“Faltan jugadores con determinación”

Santiago Florentín, decepcionado por la actuación de la Albirroja ante Japón, habló sobre la falta de amor propio de los jugadores por la casaca de la Selección: “Estamos en las nubes. Nos faltan jugadores con determinación y que quieran jugar en la Selección”.

“El fútbol paraguayo está muy bajo”

Justo Villasanti habló que la situación misma de nuestro fútbol no es la mejor y que urge la aparición de más valores para la Albirroja. “El fútbol paraguayo en sí está muy bajo y en la Selección misma se refleja eso. Tienen que surgir más jugadores con valor y carácter”, dijo.