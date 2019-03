Desgarrador testimonio de un joven que denuncia a pastor por violación

“Al negarme –prosiguió–, me dijo que eso es normal, que nada tiene de malo”. Esta declaración la realizó la víctima al presentarse ante la Fiscalía de la Barrial N° 1 para formalizar la denuncia penal.

“El 15 de diciembre de 2016, estando en la iglesia el pastor (que es identificado como Víctor Daniel Bazán Palacios) me metió el dedo en el ano”, recordó en detalles el abuso del que fue víctima.

Desde ese día cambió la actitud del pastor hacia él y se acercó más a su familia, dijo.

“Fui a una reunión denominada Encuentro Pastoral en la Iglesia, pero suspendió y me invitó a ir a su casa; al llegar al sitio, empezó a manosearme, volvió a decirme que no está mal, que es algo natural entre amigos”, abundó con la denuncia, al remarcar que el hecho se repitió en varias ocasiones y que incluso recibió varios golpes cuando se resistía. “Dejé de ir a las reuniones de tarde y fue a hablar con mis padres para saber de mí y el motivo de mi falta, por supuestamente estar preocupado por mi estado espiritual; me era difícil decirles a mis padres o familiares lo que estaba sucediendo”, refirió el joven. También le hacía ver vídeos pornográficos para luego imitar, agregó.

Dejó el colegio y quiso quitarse la vida. La víctima también comentó que en el año 2017 decidió dejar sus estudios y que en dos oportunidades intentó quitarse la vida. En una ocasión con un arma de fuego; en otra, tomando pastillas. Fue en este último intento que su hermana le encontró y él decidió revelar el abuso al que estaba siendo sometido. Lo trasladó hasta un centro asistencial donde se le practicó un lavado estomacal, según refiere otra parte de su testimonio.

Por su parte, la psicóloga Alba María Raquel López, quien trató al joven, también se presentó hasta la sede fiscal para prestar declaración testifical. “Hubo abuso por larga data, mucho trauma emocional, físico; además, es vulnerable a trastornos depresivos con posibilidad de autoeliminación. Su pronóstico es muy reservado sobre el estrés postraumático. El tratamiento debe ser largo, debiendo ser acompañado por profesionales del ramo”, dijo la licenciada.

competencia. El fiscal Adjunto Jorge Sosa debe resolver sobre la competencia del caso. Esto teniendo en cuenta que se presentaron dos denuncias por coacción sexual y violación. Una que tiene la fiscal Rosa María Noguera Genes, quien tomó declaración testifical al joven y realizó otras diligencias investigativas: mientras que la segunda fue denunciada ante la comisaría de Villa Elisa y derivada a la sede fiscal de la zona.