Desde la medianoche se inicia huelga en el Hospital de Clínicas

César Méndez, uno de los representantes gremiales, indicó que no hay una propuesta concreta del Poder Ejecutivo, a pesar de los pedidos de audiencia con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y del ministro de Hacienda, Benigno López.

"Nosotros no vemos hasta ahora una intención real del Gobierno de destrabar esta situación. No hay atendión a los pedidos de los compañeros que perciben un salario precario, no ganan siquiera el sueldo mínimo", explicó.

Exigen, además de la nivelación salarial, el pago de horario nocturno y feriados, por insalubridad, por título universitario, ayuda escolar, entre otros.

Méndez dijo que debido a la falta de presupuesto, están bloqueadas camas de neonatos, pediatría, clínica médica, laboratorio externo, programas hepáticos, entre otros.

A las 06.00 de este lunes cerrarán la avenida Mariscal López, frente al Hospital de Clínicas. En principio, la medida de fuerza será por 15 días. Para este martes, se tiene prevista una marcha hasta el Ministerio de Hacienda, y luego hasta Mburuvicha Róga.

"Lastimosamente todas las cirugías programadas quedan suspendidas, todos los métodos de diagnóstico de alta complejidad que tiene el Hospital de Clínicas, la resonancia, la tomografía computarizada, endoscopía, colonoscopía, radiografía, todo queda suspendido y se tiene que reprogramar. Se garantiza la urgencia pediátrica, de adultos, todos los servicios imprescindibles", manifestó a C9N.

Tampoco habrá atención en consultorios. Dijo que es la primera vez que los docentes, médicos, personal de blanco, enfermería, instrumentación, kinesiología, radiología, nutrición, mantenimiento, lavandería, están plegados a la medida de fuerza.

Méndez dijo que solicitan contar con un presupuesto digno para reabrir los servicios por falta de personal y recursos; y la dignificación del personal de blanco.