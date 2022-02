Desde 2017 Seprelad informó a Fiscalía sobre alertas notadas

La información incluida en la denuncia de Arnaldo Giuzzio, ministro del Interior, en contra de Horacio Cartes, ex presidente de la República, ya forma parte de diferentes informes de inteligencia enviados desde el año 2017 por parte de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) a consideración del Ministerio Público, según reveló el propio ente antilavado en un escrito formal dirigido al Congreso.

Al respecto, Carlos Arregui, ministro de la Seprelad, dijo en una entrevista concedida a Monumental AM 1080 y a NPY que no hubo mucho eco por parte de la Fiscalía y que la documentación refiere a operativas de casas de cambio, de tabacaleras y de personas señaladas por diversos ilícitos, como el caso de Darío Messer, aunque se excusó de dar más detalles sobre los contenidos. "Se han enviado numerosos informes, pero no tenemos retorno específico de que se haya abierto alguna investigación", sostuvo.