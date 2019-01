Jenny Bogado, dirigente de la Comisión Vecinal, contó a NoticiasPy que el jefe comunal los recibió en reiteradas ocasiones e, incluso, les autorizó a permanecer en la propiedad. Según alegó, el intendente les había dicho que el predio no estaba titulado.

“Cuando fuimos a averiguar en la Municipalidad (antes de ocupar) figuraba que la propiedad no tenía título. Personalmente, iba, con un grupo de gente, a averiguar y nos dijeron que no salgamos porque no tiene título y estaba todo fraguado”, relató Bogado.

La dirigente también cuestionó el actuar de la fiscala Lisa Ruiz Díaz, quien, supuestamente, no les permitió ver el título de propiedad, y mucho menos obtener alguna copia para poner a los pobladores al tanto de la situación.

Ocupación irregular

Ante lo acontecido, el intendente Carlos Palacios, en contacto telefónico con NoticiasPy, negó las declaraciones vertidas por Bogado e insistió en que la ocupación fue totalmente irregular.

“Desde hace tiempo ocurre un fenómeno. Vienen en patota a invadir, luego presionan y crean comisiones vecinales. Nosotros reconocemos, pero no les damos libertad para que invadan terrenos”, aseveró Palacios.

El jefe comunal hizo hincapié en que la Municipalidad cuenta con métodos para accionar ante los pedidos de ocupación, pero deben realizarse personalmente por familia. El procedimiento es encabezado por el Departamento de Catastro, que verifica y procede a los trámites.

Conflicto anterior

Cabe mencionar que la empresa Campos Morombí también estuvo involucrada en otro conflicto por la tierra anteriormente. En junio de 2012, 11 campesinos y seis policías fallecieron durante un enfrentamiento ocurrido en la zona conocida como Marina Cué, en Curuguaty.

La empresa de la familia del difunto político colorado Blas N. Riquelme aseguró tener el título de las tierras ocupadas por los campesinos, mientras que estos alegaban que pertenecían al Estado.