Desalojan puestos del Mercado Municipal de San Lorenzo

La medida obedece a una resolución municipal del 2015 que ordena el desalojo, según informó NoticiasPy. El argumento es que dificultan el tránsito peatonal por la vereda.

Igualmente, los afectados se quejaron de que no hubo un plan de reubicación, por lo que muchos no tienen dónde llevar sus pertenencias. Además, aseguraron que no fueron notificados de la medida, pero que a pesar de los nervios e impotencia aceptaron retirarse del lugar.

Había casillas de chapa con conexión eléctrica que tuvieron que ser desmanteladas.

También se quejaron de la falta de voluntad política para darles una solución, debido a que no tienen dónde reubicarse. Una mujer, que no fue identificada, aseguró que los trabajadores pidieron primero tener un lugar adonde ir, pero desde la Intendencia le dijeron que en dos a tres años tendrían un espacio.