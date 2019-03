Desafuero de Zacarías Irún pasa para la próxima semana

El senador Javier Zacarías Irún no se presentó a la sesión ordinaria de este jueves.

Los senadores aprobaron por unanimidad incluir el desafuero del colorado Javier Zacarías Irún en el orden del día de la próxima sesión ordinaria de la Cámara Alta. El político esteño no estuvo presente en la sesión.

El pedido de tratamiento en ocho días fue propuesto por la senadora de Patria Querida, Georgia Arrúa, quien ya no logró que se incluya su estudio este jueves y pidió que se considere agregar el punto en la próxima reunión.

Los legisladores aprobaron el planteamiento bajo el argumento de que la investigación debe estudiarse en comisión legislativa, para luego determinar si amerita aprobar la medida.

Desde la semana pasada, Zacarías Irún no se presenta en las sesiones; sin embargo, reapareció el miércoles por la sede legislativa y participó de la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que él preside.

No obstante, no emitió ninguna declaración sobre su situación porque se ingenió para no hablar con la prensa.

En la sesión anterior, una mayoría de senadores aprobó un proyecto de declaración por el cual se insta a Javier Zacarías Irún a que renuncie a su cargo de legislador. El mismo fue presentado por el senador Paraguayo Cubas, también en ausencia de Zacarías Irún.

El pedido de renuncia se dio en el marco de una segunda imputación que soporta el político colorado por parte del Ministerio Público. El referente de Honor Colorado está procesado por declaración falsa y por lesión de confianza en grado de instigador.

El pasado viernes, el Senado dio entrada al segundo pedido de desafuero del senador Javier Zacarías Irún, que fue firmado por la jueza Teresita Cazal. La magistrada ya remitió los antecedentes del caso de senador a la Cámara Alta.

La segunda causa abierta en contra del parlamentario colorado está relacionada con el desvío de fondos de la Municipalidad de Ciudad del Este. En esta causa también se procesó a Sandra McLeod, esposa de Zacarías Irún, así como a otras personas.

Esta última investigación guarda relación con las adjudicaciones de publicidad y propaganda a la firma Frontera Producciones entre los años 2014 y 2018, en los que fueron creadas empresas publicitarias para, supuestamente, causar daño patrimonial a la Comuna.