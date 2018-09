“ Entiendo la premura y la situación de inmediatez que requiere, pero pienso que no cambia nada que el pedido se trate mañana o dentro de una semana. El procedimiento de la Fiscalía va a ser largo ”, argumentó Rocío Vallejo en contacto con radio Monumental 1080 AM.

La diputada patriaqueridista detalló que presidirá la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados para dictaminar sobre el pedido de desafuero a Ulises Quintana.

Vallejos es actualmente vicepresidenta de la mencionada comisión legislativa, pero ejercerá provisoriamente la titularidad, atendiendo que la presidencia le corresponde, justamente, a parlamentario procesado por sus vínculos con el presunto jefe narco Reinaldo Javier Cabaña, alías Cucho.

La diputada negó que se busque dilatar el procedimiento de desafuero a Ulises Quintana alegando que es el mismo proceso aplicado a todos los demás casos que se registraron en la Cámara Baja.

“No solo el Poder Legislativo va a solucionar los problemas que existen. No podemos salirnos de lo que dice la Constitución, existe un proceso y no puedo pasar por encima”, comentó.

No obstante, adelantó que su bancada votará a favor del desafuero del legislador colorado.

Para Vallejo, los últimos acontecimientos que guardan vinculación con varios de sus colegas denotan una crisis grave institucional. Por ello, anunció que en la fecha consensuaron trabajar en la reglamentación del artículo 201 de la Carta Magna, sobre la pérdida de investidura.

“Al derogarse la ley de pérdida de investidura no tenemos un reglamento, pero existe una coincidencia en los diferentes sectores en dar solución a esto. Estamos trabajando en un proyecto”, adelantó.

Pedido de desafuero

El pasado lunes, la Cámara de Diputados recibió el pedido de desafuero para el legislador Ulises Quintana. El documento detalla las causas en contra del legislador colorado: tráfico de influencias, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

Para que Quintana pierda sus fueros se requiere de una mayoría absoluta de dos tercios (53 votos).

Kattya González analiza pedido de pérdida de investidura

La diputada Kattya González manifestó que no descarta impulsar el pedido de pérdida de investidura del legislador perteneciente del movimiento Colorado Añetete, luego de que saliera a la luz el supuesto vínculo con Reinaldo Cabaña.

La parlamentaria por el Partido Encuentro Nacional (PEN) comentó que solicitarán los antecedentes de Quintana y analizarán la situación del político colorado. Consideró que, ante los últimos hechos en los que se vio envuelto el diputado, debe responder ante la Justicia.

"Vamos a respetar los plazos y la institucionalidad, pero que la ciudadanía no tenga ninguna duda de que vamos a hacer lo correcto”, remarcó en contacto con la emisora 780 AM.

El jueves de la semana pesada, la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y la Fiscalía encabezaron el operativo denominado Berilo, en donde detuvieron al sindicado como líder de una importante estructura dedicada al tráfico de drogas.

Durante los más de 20 allanamientos que se realizaron por dos días se logró incautar la suma de USD 800.000, 23 vehículos lujosos, 21 kilos de cocaína y propiedades inmuebles.

En total, hay 32 personas imputadas incluidos un político, efectivos policiales y funcionarios del propio Ministerio Público.