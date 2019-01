Denunciarán riña de gallos difundida en redes sociales

La denuncia realizada por Salvando Hocicos Paraguay contiene imágenes en secuencia de un lugar preparado para la riña, un gallo maltratado, más dinero en efectivo que se habría obtenido de la actividad ilegal.

El usuario identificado como ingrid_diaz34 publicó las fotos como historias de Instagram.

La coordinadora de la organización defensora de animales, Carolina Medina, explicó a Última Hora que si bien solo hicieron la denuncia a través de Facebook e Instagram, ya están recabando más informaciones para denunciar formalmente el hecho ante el Ministerio Público.

Leer más: Habrá cárcel por el maltrato animal

“Como no hay forma de identificar el lugar exacto y las personas, es muy difícil hacer una denuncia formal”, señaló Medina, quien además apeló a la colaboración de las personas en redes sociales con datos que aporten en el caso. Aseguró que las informaciones proporcionadas serán confidenciales.

“Hay gente que no nos está dando datos muy concretos. Dicen que le conocen, pero no dan más detalles porque tienen miedo”, agregó. “No queremos que esto se quede así”, remarcó.

Asimismo, indicó que la actividad denunciada trasgrede la ley de maltrato animal, como así también la normativa de juegos de azar, pues este tipo de actividades son apuestas clandestinas.

Ley sin ente regulador

En Paraguay rige desde el año 2013 una normativa de protección y bienestar animal, la Ley 4840; pero, según Carolina Medina, no tiene poder dentro del territorio nacional. “Mientras no tengamos un ente regulador, no funciona”, manifestó.

Última Hora consultó al Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), que se encarga del bienestar de animales domésticos, sobre la regulación de la riña de gallos.

El titular de la institución, José Carlos Martin, refirió que no controlan este tipo de actividades, aunque refirió que el hecho atenta contra el bienestar animal y afirmó que no pueden permitirlo bajo ningún punto de vista.

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sustentable (Mades) se encarga solamente de la regulación de especies silvestres, por lo cual tampoco toma intervención en este tipo de casos.

Antecedentes

Carolina Medina mencionó un procedimiento fiscal como antecedente en caso de riña de gallos. Trajo a colación lo que había ocurrido en 2012, en la ciudad de Zanja Pytá, Departamento de Amambay.

En aquella ocasión, el entonces intendente municipal Marcelino Rolón había denunciado la existencia de un lugar clandestino donde se realizaban peleas de estas aves. Tenían un espacio equipado con arenas tipo ring de boxeo en el fondo de una carpintería.

Nota relacionada: Un local de riña de gallos es clausurado en Amambay

El sitio fue allanado por el Ministerio Público, con 23 gallos encontrados –en su mayoría– listos para una jornada de peleas, y una treintena de personas que habrían sido los apostadores.

Se actuó conforme al Decreto 67/53, que precede a la Ley 4840/13, y se determinó la clausura del lugar.