Denuncian a un hombre por abandonar a su familia

Los familiares denunciaron que el hombre abandonó a su familia en medio del difícil momento que atraviesan. Aseguraron que no da asistencia a sus hijas, quienes requieren de la manutención correspondiente, más ahora que su madre no puede trabajar.

Con apoyo de autoridades y personas solidarias están sobrellevando costosos tratamientos, más la alimentación de las menores.

“No sabemos nada de él”, dijo una hermana que cuida a la afectada. Para costear el tratamiento recurren a las autoridades de la zona, además realizan colectas solidarias para sobrellevar la difícil situación. “Reclamamos la presencia de este señor para ayudar a su familia”, agregó.

El hombre prácticamente abandonó a su suerte a su esposa, que quedó postrada tras la operación de un tumor, y a sus hijas de 8 y 4 años respectivamente. La mayor va a la escuela y se queda con su madrina en Puerto Casado, mientras que la menor está bajo cuidado de una tía.

Sin embargo, actualmente las hermanas están en un albergue del Instituto Nacional del Cáncer (Incán).

“Es muy difícil la situación”, comentó la mujer, que para atender a su hermana dejó de trabajar. Ella también tiene hijos, por lo que el padre de ambas, abuelo de los niños, es el que a duras penas les mantiene con el poco sueldo que gana en su trabajo.

Le pidió encarecidamente a su cuñado que se haga cargo de su familia porque están pasando muchas necesidades, con la madre enferma que no puede valerse por sí misma. Desde que se fue el hombre no pasó manutención y hasta el momento no fue denunciado formalmente por pensión alimentaria, pese a que el caso fue comunicado a la Consejería Municipal por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (Codeni) de Casado.

Para este domingo sus familiares con apoyo de voluntarios organizan una pollada benéfica. Para el efecto, las personas solidarias colaboraron con bolsas de pollos e ingredientes y los vecinos se encargan de la venta de las adhesiones.

Los nombres de los afectados se omiten en cumplimiento del artículo 29 del Código de la Niñez y Adolescencia que prohíbe la divulgación de datos que permitan identificar a menores en condición de víctimas o victimarios.